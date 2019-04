Nederland smult van 19-jarige debutant die Ronaldo met “ippon” onder de grasmat stopte: “Bazenactie!” DMM

11 april 2019

09u07 2 Champions League Geen winnaar in de kwartfinale van de Champions League tussen Ajax en Juventus. De partij eindigde op 1-1, al had het zonder de professionele fout van debutant Jurgen Ekkelenkamp op Cristiano Ronaldo anders kunnen lopen. Een actie die nu in heel Nederland op bijval kan rekenen.

Jurgen Ekkelenkamp. 19 jaar, CL-debuut in de kwartfinale en dan Ronaldo met een ippon vloeren in de 93e minuut. Werelds! 😂 #ajajuv pic.twitter.com/o6VbyURNRY Tim van Dijk(@ TimvanDijk1991) link

Net als tegen Real Madrid toonde Ajax ook tegen Juventus weinig angst te hebben voor een Europese topclub. De ploeg vol ‘jonkies’ van coach Erik Ten Hag deinsde gisteren niet terug in de Champions League. Naast Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt was er met Jurgen Ekkelenkamp ook plaats voor een nieuw gezicht uit de jeugdacademie. Ten Hag gunde de 19-jarige middenvelder zijn eerste Champions League-minuten in zijn tweede match voor de hoofdmacht van Ajax. Ekkelenkamp - goed voor een schot op doel - speelde met lef. Of de tegenstander in kwestie Cristiano Ronaldo of Paulo Dybala heette, het maakte allemaal weinig uit.

Exemplarisch was dan ook de overtreding die hij maakte in de slotminuten. Juventus kon nog één keer counteren en daarbij trok Cristiano Ronaldo zijn motor nog eens op gang. Ekkelenkamp snelde te hulp en stopte de aanval door de Portugees - niet in balbezit - professioneel onderuit te werken. Een terechte gele kaart en een beetje anti-voetbal van de 19-jarige Champions League-debutant, maar de overtreding bespaarde Ajax misschien wel een late tegengoal.

Na de partij stond Twitter al snel vol met zinspellingen op de actie van Ekkelenkamp. Daarbij had het gros van de volgers het vooral over de durf die Ekkelenkamp in zijn Europese debuutmatch aan de dag legde om Ronaldo met “ippon” tegen de grasmat te werken. Bekijk hieronder een greep uit de beste tweets rond de actie van Ekkelenkamp.

Ekkelenkamp: “Ronaldo moest neer”

Ekkelenkamp kon na de match nog steeds niet geloven dat hij was ingevallen in een kwartfinale van de Champions League: “Maar het schijnt toch echt gebeurd te zijn”, lachte hij. “Er moesten nog twee spelers afvallen en op de tribune plaatsnemen”, zei hij. “Daar zat ik ook al niet bij.” Ekkelenkamp kreeg in de tweede helft een seintje dat hij mocht warmlopen. Voordat de middenvelder het wist mocht hij de moegestreden Lasse Schöne vervangen. “Dan weet je bijna niet wat je meemaakt” vertelde hij. “Plotseling wist ik me zelfs vrij te spelen en kreeg ik een kans. Ik zag die bal er al in gaan maar helaas was de doelman er nog.”

Ook over zijn gele kaart sprak Ekkelenkamp nog even na de wedstrijd. “Ik moest die counter eruit halen. Ronaldo moest neer. Natuurlijk maakt het dan niet uit dat het om Ronaldo gaat. Ik dacht alleen, hij mag niet nog een keer scoren.”

Een greep uit de leukste tweets

Dan ben je Cristiano Ronaldo. 34 jaar. Alles bereikt. Speel je in de nadagen van je carrière tegen Ajax.



Verlies je nagenoeg alle duels van een 19-jarige.



En dan word je in de laatste minuut nog even ge-ippond door een andere 19-jarige.#ajajuv Douwe Dijkink(@ douwedijkink) link

Ooit hadden we Boilesen die trots op de foto ging met een shirt van Messi. Vandaag de dag hebben we spelers die schijt hebben aan welk niveau dan ook. Ga daar maar liggen, Chris. #ajajuv https://t.co/gy8twa3gk6 Bram van der Ploeg(@ BvdPloegg) link

Bazenactie van Ekkelenkamp. #ajajuv Özcan Akyol(@ OzcanAkyol) link

Ekkelenkamp, wat een heerlijk Italiaanse overtreding kerel. Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

19-year-old Jurgen Ekkelenkamp pulling Christiano Ronaldo to the ground like it's nothing on his Champion's League debut is absolutely BRUTAL. 😂😂😂 #AJAjuv Marina(@ marinaaaabby) link

Come on then, Ekkelenkamp got 5mins for Ajax tonight, why is there no pumpy blogs/vids/aeroplanes with flying banners etc telling us how good he'll be? #footballindex Alex Field(@ AlexFI1982) link

A wild RONALDO appeared!



EKKELENKAMP used BODY CHECK!



#AJAjuv #CL #UEFAChampionsleague pic.twitter.com/U7MQ1fAIhP Stefan Keerssemeeckers 🦊🐸🐰🦅(@ Stiif) link

Jurgen Ekkelenkamp turned 19 on April 5th, only played 30 minutes of Eredivisie football, made his first ever appearance in the Champions League and dared to do this v Cristiano Ronaldo to stop a counter in the dying seconds of Ajax - Juventus. Wonderful. pic.twitter.com/9GwxTwlO43 Sjors van Veen(@ SjorsvVeen) link

Ekkelenkamp -> Almost a fairytale...



Congratulations with your @ChampionsLeague debut! ♥️#UCL #ajajuv pic.twitter.com/RdLtuWUmE9 AFC Ajax(@ AFCAjax) link

2 - Jurgen Ekkelenkamp (19 years, 5 days) is the second-youngest Ajax player to get booked at his Champions League debut, after Jairo Riedewald. Brakes. OptaJohan(@ OptaJohan) link