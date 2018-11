Nederland dankzij kwalificatie Ajax al ‘tien keer beter’ dan België Bart Fieremans

28 november 2018

12u57 0 Champions League De kwalificatie van Ajax voor de volgende ronde van de Champions League betekent ook een fameuze opsteker ook voor het Nederlandse voetbal: voor de tiende keer al in de CL-historie weet een Nederlandse club zich voor de KO-fase te plaatsen. In schril contrast met België trouwens: alleen AA Gent slaagde daar ooit in.

Na de 0-2-zege op het veld van AEK Athene dinsdagavond knalde de champagne bij Ajax, want de plaatsing voor de achtste finale staat al onwrikbaar vast. En of dat deugd deed. Europees overwinteren in de Champions League dateert voor de Amsterdamse topclub al van het seizoen 2005-2006, dertien jaar geleden. De toen 20-jarige Thomas Vermaelen beleefde dat succesverhaal als basisspeler mee.

Het Nederlandse clubvoetbal kan deze opsteker best gebruiken. Kwalificatie voor de KO-fase van de CL is bij onze Noorderburen evenmin evident, maar sinds de oprichting van de nieuwe format in 1992 kwam het toch al tien keer voor, verdeeld onder Ajax (6 keer) en PSV (4 keer).

Zo berekend ‘klopt’ Nederland ons land met 10-1. AA Gent is tot nu toe de enige Belgische club die ooit de KO-fase van de CL bereikte, in het seizoen 2015-2016 bogen de Buffalo’s toen in de achtste finales het hoofd tegen het Duitse Wolfsburg.

En Anderlecht dan, in dat fameuze Europese seizoen 2000-2001 dat onder impuls van het spitsenduo Jan Köller en Tomasz Radzinski onder meer Man. United over de knie legde? Ja, ook toen wist Anderlecht de eerste groepsfase te overleven om Europees te overwinteren, maar tussen 1999 en 2003 kende de toenmalige format een tweede groepsronde alvorens de KO-fase met de kwartfinales te starten. Anderlecht strandde toen in de tweede groepsronde, net als Feyenoord in het seizoen 1999-2000.

Behalve het vieren van de sportieve triomf rekent Ajax zich na gisteren ook rijk. Het Nederlandse Algemeen Dagblad becijfert de inkomsten van Ajax uit de CL dit seizoen al op minstens 60 miljoen euro. Behalve de startpremie van 15 miljoen euro mag Ajax op basis van eerdere deelnames aan Europees voetbal ruim 18 miljoen euro bijschrijven. De pot uit de tv-gelden levert al zeker 2,5 miljoen euro op. De ticketinkomsten uit de drie thuisduels thuis zijn geraamd op 6 miljoen euro. Voor de drie gewonnen duels en het ene gelijkspel in de groepsfase keert de UEFA in totaal al 9 miljoen euro uit. Tot slot bedraagt de kwalificatiepremie voor de achtste finale 9,5 miljoen euro. Ja, dan kan een glaasje champagne er wel af.

Nederlandse en Belgische clubs geplaatst voor KO-fase CL:

1994-1995 Ajax (Ned) Winnaar

1995-1996 Ajax (Ned) Runner-up

1996-1997 Ajax (Ned) Halve finale

2002-2003 Ajax (Ned) Kwartfinale

2004-2005 PSV (Ned) Halve finale

2005-2006 Ajax (Ned) Achtste finale

2005-2006 PSV (Ned) Achtste finale

2006-2007 PSV (Ned) Kwartfinale

2015-2016 PSV (Ned) Achtste finale

2015-2016 AA Gent Achtste finale

2018-2019 Ajax (Ned) Achtste finale of verder

