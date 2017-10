Napolitaanse straatartiest brengt op prachtige wijze hulde aan Dries Mertens Yari Pinnewaert

13u47

Bron: Eleven Sports 59 Rv

Dat ze Dries Mertens in Napels op handen dragen is al langer geweten, maar de liefde van de Napolitanen is nog maar een keertje tot uiting gekomen in de straten van de Italiaanse stad. Zo is op onderstaande foto's te zien hoe een straatartiest op fantastische wijze hulde brengt aan de trefzekere aanvaller. Afwachten of onze landgenoot morgen kan bedanken met een doelpunt in de aartsmoeilijke Champions League-confrontatie met Manchester City.

Naast een held op het veld is @dries_mertens14 nu ook een held in het Napolitaanse straatbeeld. 👌 pic.twitter.com/ammF6plTEt Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link