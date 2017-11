Napoli moet voluit gaan in CL, maar doen ze dat ook? Dieter Peeters

11u51 1 Photo News Champions League Dries Mertens ontvangt vanavond met Napoli het Manchester City van collega-Rode Duivels Kevin De Bruyne en de geblesseerde Vincent Kompany. De Italianen moeten winnen om in de running te blijven voor de tweede plaats en bijhorende kwalificatie. Maar zal coach Sarri zijn beste ploeg opstellen of mikt hij op een eerste landstitel in 28 jaar?

Bij Napoli moet alles wijken voor het behalen van een eerste landstitel sinds 1990. Voorzitter Aurelio De Laurentiis liet voor de heenwedstrijd tegen City al weten dat hij verwachtte dat enkele topspelers rust zouden krijgen, met het oog op de competitie. Voor de Napolitanen wachtte er dat weekend immers de topper tegen Inter, dat net als Napoli nog ongeslagen was in de Serie A. In Manchester zette coach Maurizio Sarri enkel basisspelers Allan en Jorginho, de metronoom op het middenveld, op de bank. Logischerwijs had Napoli het moeilijk met de opbouw en het eerste half uur leek Napoli dan ook een vogel voor de kat. Maar in de tweede helft flakkerde de hoop op puntengewin op. Onder meer door een penaltymisser van Mertens lukte dat uiteindelijk niet. Ook in de competitie liep het daarna niet naar wens voor Napoli, want in de topper tegen Inter bleef het op 0-0 steken, waardoor ook Juventus weer dichter kwam. Hoe zet Sarri zijn ploeg vanavond?

Stand in Serie A na speeldag 11:

1. Napoli: 31

2. Inter: 29

3. Juventus: 28

4. SS Lazio: 28

Alles winnen

“We moeten in Europa niet elke wedstrijd winnen. Het gaat er alleen om de groepsfase te overleven”, zei voorzitter De Laurentiis twee weken geleden. Door de nederlaag in Manchester moet Napoli nu wel elke wedstrijd winnen om zich te plaatsen. Als Napoli vanavond niet wint, is City zeker geplaatst. Daardoor ontvangt Shaktar op de laatste speeldag De Bruyne en co die niets meer te winnen hebben. Met ook nog een thuiswedstrijd tegen het zwakke broertje Feyenoord, mag Shaktar dus dromen van 12 punten en kwalificatie. Daarvoor hoeft het zelfs niet te winnen tegen Napoli. De Italianen van hun kant moeten hun resterende drie wedstrijden winnen én hopen op een beter doelsaldo of op extra puntenverlies van Shaktar. Sarri zal zijn beste spelers nodig hebben om die klus alsnog te klaren, maar dat zal hoe dan ook een weerslag hebben in de competitie. Dat terwijl een eerste titel in 28 jaar hét hoofddoel is voor de Napolitanen. De Laurentiis heeft alle vertrouwen in de keuzes van Sarri: "We moeten alles goed evalueren en kiezen voor de juiste strategie. Gelukkig heb ik een coach die een geweldige strateeg is''.

Stand in groep F:

1. Mancester City: 9

2. Shaktar Donetsk: 6

3. Napoli: 3

4. Feyenoord: 0

(lees hieronder verder)

AFP Twee strategen tegenover elkaar vanavond: Sarri en Guardiola.

Helpt City?

Misschien krijgt Napoli vanavond wel een verzwakt City tegenover zich. Guardiola wil dit jaar immers in Europa én in Engeland scoren. De Spanjaard heeft dan ook de gewoonte om te roteren en aangezien City zich met een gelijkspel al plaatsen voor de volgende ronde, lijkt dat vanavond een mogelijkheid. Binnen twee weken krijgen de Citizens immers nog een kans op kwalificatie wanneer Feyenoord naar Manchester komt. Bovendien speelt City, de leider in de Premier League, zondag de topper tegen Arsenal, de vijfde in de stand. Mogelijk krijgen enkele vaste waarden, zoals De Bruyne, vanavond dus rust. Maar de namen van de wisselspelers zijn ook niet min: Gündogan, Touré, Bernardo Silva,...

De opdracht voor Mertens en zijn maats ziet er met nog drie wedstrijden te gaan erg moeilijk uit. Te beginnen vanavond met een overwinning tegen Manchester City, dat dit seizoen ongenaakbaar is. Zet Napoli nu al alles op de eigen competitie of proberen ze ook in de Champions League tot het uiterste te gaan, met het gevaar er opnieuw net naast te grijpen in de Serie A? Strateeg Sarri beslist.

Stand in Serie A na speeldag 11:

1. Napoli: 31

2. Inter: 29

3. Juventus: 28

4. SS Lazio: 28

Photo News Mertens zal vanavond opnieuw tegen John Stones moeten optornen.