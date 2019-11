Napoli en Dries Mertens blijven op eigen veld steken op gelijkspel tegen Salzburg Redactie

05 november 2019

22u30 0 Napoli NAP NAP 1 einde 1 SAL SAL Red Bull Salzburg

Napoli heeft op eigen veld niet kunnen winnen tegen RB Salzburg. De Oostenrijkers pakten een knap punt tegen de Italianen na een vermakelijke wedstrijd: 1-1. De bezoekers kwamen op voorsprong via toptalent Erling Haaland, die vanaf de stip zijn zevende treffer van het CL-seizoen tegen de touwen knalde. Via Hirving Lozano klom Napoli nog in de eerste helft op gelijke hoogte, maar verder kwamen Dries Mertens en co niet. De Rode Duivel startte in de basis, was bedrijvig, maar scoren lukte niet. Na 73 minuten moest Mertens zijn plaats afstaan aan Arek Milik. Door de puntendeling laat Napoli de kans liggen om al zeker te zijn van de knock-outfase.

Champions League • 4de speeldag groepsfase Champions League

• San Paolo Stadion

• Aftrap om 21u00

• Napoli is met 7 op 9 leider in groep E