Nainggolan: "Sorry voor de fout die woog op het resultaat" YP

03 mei 2018

00u19 0 Orgoglioso di far parte di questa squadra... mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale... si va avanti... #dajeroma 💛❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 mei 2018 om 00:05 CEST

Radja Nainggolan scoorde twee keer in de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Liverpool, maar veel schoot AS Roma daar niet mee op. Niet in het minst omdat onze landgenoot zelf in de fout ging bij de 0-1 van Sadio Mané en ook bij de speler zelf heerste achteraf een gevoel van teleurstelling. "Trots dat ik deel mag uitmaken van deze ploeg... Maar sorry voor de fout die woog op het resultaat", schreef hij bij een ploegfoto op zijn Instagrampagina.