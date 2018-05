Nainggolan over nieuwe 'Romantada', over hoe hij al eens iets stal en over de tweede kans die hij zijn vader gaf: "Maar toen hij snel over geld begon, was voor mij de kous definitief af" Hans Op de Beeck

01 mei 2018

18u45

Bron: The Times 2 Champions League Radja Nainggolan staat morgen voor de quasi onmogelijke taak om voor de tweede 'Romantada' in enkele weken tijd te zorgen. Gelukkig voor AS Roma komt dan de vechtjas in 'Il Ninja' naar boven. In een interview met de Britse krant The Times spreekt Radja de Romeinse hoop uit en blikt de Duivel, die er vrijdag 30 wordt, terug op zijn moeilijke verleden: "Wanneer je in het leven echt iets wil, moet je daarvoor vechten."

Zijn moeilijke jeugd: "Soms stal ik iets"

Soms denkt Nainggolan nog wel eens aan waar hij beland zou zijn, mocht zijn moeder Lizy niet geprobeerd hebben hem op het rechte pad te houden. Op de Antwerpse Linkeroever ging het er alles behalve idyllisch aan toe: zijn vader liet het gezin in armoede achter om terug te keren naar Indonesië, terwijl zijn moeder drie jobs nodig had om de rekeningen te kunnen betalen. "Het was moeilijk om in die situatie op te groeien", aldus Radja. "Het leven was hard. Ik had een thuis, maar bracht mijn tijd vooral door op de straten, tot in de late uurtjes. School interesseerde me niet en ik maakte fouten. Soms stal ik iets. Kleine dingen, laat ons zeggen, vooral wanneer ik honger had. Ik kon echt niets kopen. Dat was niet de beste periode uit mijn leven."

Gelukkig bood het voetbal een uitweg. Germinal Beerschot zag zijn talent, maar terwijl zijn clubgenoten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé voor Nederland kozen, bewandelde Nainggolan een minder evident pad: op zijn zeventiende trok hij naar Piacenza, waar hij in 2005 een contract tekende voor 1.400 euro per maand. Maar na een half jaar wou Radja alweer huiswaarts keren. "Het was verschrikkelijk moeilijk: de taal, de aparte Italiaanse mentaliteit, weg van mijn familie. Op een gegeven moment heb ik gezegd dat het beter is om weer naar België te gaan. Maar wanneer je in het leven echt iets wil, moet je bereid zijn daarvoor te vechten. Ik veranderde van mening en bleef waar ik was. Blij dat ik dat gedaan heb."

Zijn tatoeages: "Gekozen voor 'Lord of The Rings'-letters"

Net zoals zijn tweelingzus Riana zijn naam heeft laten tatoeëren, heeft Radja haar naam laten vereeuwigen. Beiden hebben ze ook de naam van hun moeder laten zetten in de elventaal die gebruikt wordt in 'The Lord of The Rings'. "Om eerlijk te zijn, heb ik niet één van die films gezien. Maar ik wou dat de letters van die namen niet zomaar afleesbaar zijn en ben daarom voor iets met meer stijl gegaan. Dit is de naam van mijn moeder Lizy (Radja laat de linkerpols zien, nvdr). Ook op mijn rug heb ik er eentje van haar als eerbetoon." Lizy liet in 2010 het leven. Ze stierf aan kanker, net toen Radja als voetballer echt doorbrak.

Zijn zus Riana: "Ze woont hele dag bij mij"

Het verlies van zijn moeder was een verschrikkelijke klap. Maar voor zus Riana was dat nog moeilijker. "Ik zat in Italië en werd een man, terwijl mijn zus nog thuis was en studeerde. Toen onze moeder stierf, had ze niets meer. Mama regelde altijd alles voor haar. Plots moest ze dat allemaal zelf doen en dat was niet evident. Riana heeft dat bijzonder langzaam geaccepteerd." Nu woont zijn tweelingzus samen met haar partner in de villa van Radja in een buitenwijk van Rome. "Het is hetzelfde gebouw, maar ze hebben hun eigen inkom... (lacht) Maar ze woont inderdaad eigenlijk de hele dag bij mij. Het is niet omdat we tweelingen zijn, maar wanneer je zo'n dingen hebt meegemaakt, wil je er zijn voor elkaar. Zij probeert nu het beste van haar leven te maken en daar wil ik haar zoveel mogelijk bij helpen."

Riana voetbalt ook, vorig seizoen nog bij het vrouwenteam van AS Roma. "Nee, ze is niet meteen hetzelfde type speler dan ik", lacht Radja. "Ze moet het meer hebben van haar finesse en techniek. Mijn kracht heeft ze niet. Eigenlijk is zij mijn oudere zus: zij verjaart nu donderdag, ik vrijdag. Zo zie ik het natuurlijk niet: ik ben haar grote broer."

Zijn vervreemde vader: "Heb hem nog kans gegeven"

Nadat vader Nainggolan zich diep in de gokschulden gewerkt had, trok hij terug naar zijn roots in Indonesië. In 2013 ondernam Radja een poging om het contact te herstellen, toen hij in Indonesië op vakantie was. "Ik had toen een ontmoeting met hem, maar daarna ging het al snel over geld. Dan hoeft het voor mij niet. Eigenlijk was dat toen niet eens een pijnlijke ervaring. Omdat ik nooit het gevoel heb gehad hem te missen. Ik heb hem nooit echt in mijn leven gehad. Daar in Indonesië heb ik hem wel een kans willen geven, maar die heeft hij niet gegrepen. Voor mij is dat verhaal dus opnieuw voorbij."

Zijn toekomst: "Ik haat de regen in Engeland"

In het begin van vorig seizoen was de interesse van Chelsea in Nainggolan erg concreet. Hij had onder Antonio Conte dus al een titel in de Premier League kunnen vieren, maar daar heeft hij geen spijt van. "De laatste jaren zijn er in de pers haast dagelijks transfergeruchten over mij verschenen, maar ik ben hier nog altijd hé. Mijn focus ligt op Roma. Ik heb het hier prima naar mijn zin en heb alles wat ik nodig heb. Uiteindelijk was het ook een makkelijke keuze om Roma te verkiezen boven Chelsea. Ik hou wel van het Engelse voetbal en kijk graag naar die matchen, maar ik ben er nu toch al dertig. En ik haat de regen. Vorige week waren we twee dagen in Liverpool en het stopte amper met regenen. En koud dat het er was. Zie je het verschil met Rome?"

De heenmatch in Liverpool: "Ze liepen als beesten"

AS Roma ging vorige week op Anfield met 5-2 onderuit. "Het was een moeilijke wedstrijd voor ons. Onze eerste halve finale in de Champions League en dan op een gegeven moment 5-0 achter staan... Liverpool koos geregeld vliegensvlug voor de aanval en daar hadden we veel problemen mee. Het is moeilijk spelen tegen hen: ze zijn zo agressief, zetten hoog druk en ze blijven lopen als beesten. Zelfs in de 94ste minuut liepen ze nog hard. Ik vond niet eens dat ze zo goed voetbalden, maar ze vonden bijzonder goed de ruimtes achter onze verdediging - ook dankzij de fouten die wij maakten. De sfeer op Anfield was ook geweldig. Je voelt dat de fans daar leven voor de ploeg. Zoiets maak je niet veel mee. Maar in Rome zal het wel zo'n beetje dezelfde sfeer worden."

Het weerzien met Salah: "Pijnlijk, maar ik verwijt hem niets"

Net Mohamed Salah, die vorig seizoen nog bij de 'giallorossi' voetbalde, deed AS Roma quasi dood. "Dat was natuurlijk pijnlijk, maar hij deed wat hij moest doen natuurlijk: alles geven voor Liverpool. Dat kan je hem niet kwalijk nemen. Natuurlijk had ik hem liever nog in onze ploeg gehad, maar ik wens hem het allerbeste toe. We hebben een goeie band. Toen hij hier arriveerde, was hij erg verlegen. Maar hij is een goeie gast. Voor de match hebben we even gepraat en soms sturen we elkaar nog berichtjes. Ik ben blij voor hem. In Rome was hij al een goeie speler, nu is hij gewoon nóg beter geworden."

De terugmatch morgen: "Niet onmogelijk"

Nainggolan maakte deel uit van de ploeg die Barcelona in de kwartfinales een 3-0 om de oren gaf, nadat hij voor de heenmatch in Camp Nou (4-1) een schorsing uitzat. "We gaan opnieuw proberen er een historisch moment van te maken. Die match tegen Barcelona toont dat het mogelijk is. Messi en Suarez hebben toen amper op doel kunnen trappen. Tegen Liverpool moet het dus ook mogelijk zijn. Op Anfield was de sfeer in de kleedkamer na de match bedrukt, maar de volgende dag zei de coach (Eusebio Di Francesco, nvdr) ons: "We moeten erin blijven geloven dat we ons nog voor de finale kunnen plaatsen. Dat is het enige wat we kunnen doen."

In de Serie A toonde AS Roma het voorbije weekend hoe het moet: 4-1 tegen Chievo Verona. Liverpool daarentegen speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Stoke City. Bovendien incasseerde AS Roma dit seizoen in de Champions League in het Stadio Olimpico nog geen enkel doelpunt, terwijl het toch al tegen Atletico Madrid, Chelsea en Barcelona speelde. Maar Liverpool kan dan weer voortbouwen op een andere statistiek. Het scoorde dit seizoen in zes Champions League-uitwedstrijden, de voorronde tegen Hoffenheim inclusief, al twintig doelpunten.

Liverpool kan zijn eerste Champions League-finale halen sinds 2005. Toen versloeg het na strafschoppen AC Milan. De laatste keer dat Roma in de finale van de belangrijkste Europese competitie stond, was in 1984. Toen verloor het na strafschoppen de finale van de Europacup I in het eigen Stadio Olimpico tegen... Liverpool.