Nainggolan na misser flink over de tongen in buitenlandse pers: "Radja pleegde een Romeinse zelfmoord" GVS

03 mei 2018

10u20 0 Champions League Ook de Italiaanse en Engelse pers zagen gisteren een spektakelstuk in het Stadio Olimpico. Mét twee cruciale factoren. Het uitzonderlijke ziekenhuisballetje van Nainggolan - "Radja sloeg de Romeinse droom meteen aan diggelen" en het dubieus optreden van ref Skomina.

Amper negen minuten tikte de klok toen het licht bij Radja Nainggolan even helemaal uitging. Een pass in niemandsland lag aan de basis van een vroege Liverpoolse goal. Weg Champions League-finale, weg Romeinse droom. Niet verwonderlijk dat de Rode Duivel onder de loep werd genomen in de Italiaanse en Engelse media, al krijgt arbiter Skomina nog meer de wind van voren.

• Football Italia

De Italiaanse website 'Football Italia' is streng voor Radja. "Ondanks zijn twee treffers in het slot was hij de grootste delen van de match slecht. Hij ging bijzonder vroeg in de fout en ook wij delen de mening van heel wat Twitteraars dat er blijkbaar iets schort met zijn conditie. Toch kan zijn belang in dit AS Roma niet onderschat worden, al vinden we wel dat hij gisteren meer kon doen."

"De twee late treffers zorgden slechts voor wat hoopvolle donders in de verte maar strooiden eigenlijk nog meer zout in de wonde", luidt het verder. "Toch kunnen we enkel fier zijn op het parcours dat Roma heeft afgelegd. Zelfs de meest optimistische fan had hier voor de start van deze campagne niet op gehoopt."

• Corriere dello Sport

'Corriere dello Sport' zag onder impuls van een zinderende sfeer een bijzonder sterk begin van de thuisploeg. "Roma slaagde erin om Liverpool meteen angst in te boezemen, maar alles werd tenietgedaan door een geschenk van Nainggolan. Hij ging volledig in de fout op een makkelijke horizontale bal en luidde een dodelijke tegenaanval in. Net datgene wat vermeden moest worden. Radja sloeg de Romeinse droom meteen aan diggelen."

De Romeinse sportkrant gaat ook vol in de aanval op scheidsrechter Damir Skomina. Edin Dzeko werd onterecht afgevlagd voor buitenspel waardoor de Italianen een strafschop en rode kaart voor Karius door de neus zagen geboord en ook bij hands in de zestien gebaarde de Sloveen van krommenaas.

"Voorts werd een bijna perfecte wedstrijd geruïneerd door de scheidsrechter. De man blunderde erop los. We gaan niet naar Kiev door Skomina, zo eenvoudig is het. Zijn prestatie was schandalig. We raden de bazen van de UEFA toch aan om serieus na te denken over het systeem van een videoref, want ook in de andere halve finale van de Champions League werd er stevig geflaterd."

• Daily Mail

Ook de Britse pers gaf aandacht aan de ongelukkige misser van onze Rode Duivel. Ze rakelden enkele uitspraken van vóór de match op, waardoor het ziekenhuisballetje nog dat tikkeltje pijnlijker wordt.

"Nainggolan stelde voor de match dat hij genoot van deze spanning. Dat er weinig uitdagingen groter zijn dan drie goals te maken om zo de situatie helemaal om te keren en dan vol op zoek te gaan naar die verdere treffer. Wel... laat het net de Belgische middenvelder zijn die een Romeinse zelfmoord pleegde. Radja startte met andere woorden verschrikkelijk, al moet je hem wel nageven dat hij zich nadien herpakte en tot de laatste seconde streed, mét twee goals tot gevolg."

Maar ook bij de Daily Mail beseffen ze dat ze door een klein gaatje kropen, onder meer dankzij een onattente scheidsrechter. "We moeten zeggen hoe het is: we hebben heel veel geluk gehad. De doelman van Liverpool verdiende rood en AS Roma kon zomaar twee strafschoppen hebben gekregen. Door het oog van de naald. Toch verdienen de troepen van Jürgen Klopp deze finale. Ook op bezoek in Italië groeven ze zich niet in: de aanval is de beste verdediging."

• La Repubblica

"In deze wedstrijd mochten geen fouten vallen, en toch viel ze toch. Al na negen minuten. Eén angstaanjagende slechte beslissing - van Nainggolan - luidde de vroege tegengoal in." Toch stoorde de Italiaanse krant zich nog meer aan het niveau van het scheidsrechterlijk trio. "Hun prestaties heeft een dilemma geopend. Wat een middelmatig niveau in deze halve finale. Skomina paste zich helemaal aan aan het level van de refs van de voorbije maanden. Niets dan slechte beslissingen in het nadeel van Roma, net op enkele cruciale momenten in de wedstrijd. De kwaliteit van de arbitrage is in de toekomst hoogst onzeker."