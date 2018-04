Nainggolan gelooft er nog in: "Voetbal is en blijft iets speciaals. Drie goals maken is genoeg en we hebben dat tegen Barcelona ook al gedaan" YP

24 april 2018

23u28

Bron: Proximus Sports

Een hardwerkende Radja Nainggolan lag na 80 uiterst lastige minuten voor AS Roma toch nog aan de basis voor een kleine ‘revival’. Hij leverde een puntgave assist op de eerredder van Edin Dzeko en het was na een schot van hem dat Perotti de 5-2-eindstand mocht binnenknallen vanop de stip. “We zijn goed begonnen aan de wedstrijd, maar al gauw gaven we teveel kansen weg”, wist onze landgenoot, die in de rug van diepe spits Dzeko operereerde. “We maakten teveel fouten en gaven teveel ruimte weg in de rug van onze verdediging. Maar goed, we hebben nog twee keer gescoord en dus moeten we erin blijven geloven. Drie doelpunten maken is genoeg en we hebben het in de vorige ronde tegen Barcelona ook al een keertje gedaan. Voetbal is en blijft iets speciaals.”

"Zullen knokken tot laatste seconde", verzekert ook Fazio

Ook verdediger Federico Fazio weigert de handdoek te gooien. "Wij zijn vechters en we zullen absoluut alles geven tot de laatste seconde", zei hij na de nederlaag op Anfield. "We zijn nog niet verslagen. Met onze fans achter ons, zullen we tot het laatste moment knokken."

En ook coach Eusebio di Francesco geeft zijn team AS Roma nog alle kansen om de eindstrijd van de Champions League te halen. "In voetbal is alles mogelijk, niets is onmogelijk: we hebben dat al eens bewezen", verwees hij naar de onverwachte terugkeer in de kwartfinales tegen Barcelona. "Uiteraard wordt het niet gemakkelijk. Het zal een andere match worden in vergelijking met Barcelona. Maar we zullen met evenveel honger om terug te vechten aan de wedstrijd beginnen."