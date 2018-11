Nainggolan en Inter smeren Barcelona eerste puntenverlies in CL-groepsfase aan na twee treffers in slotfase XC

06 november 2018

22u50 0 Internazionale INT INT 1 einde 1 BAR BAR Barcelona Champions League Barcelona is in de Champions League het maximum van de punten kwijt. De ploegmakkers van Lionel Messi raakten in San Siro niet voorbij Inter: 1-1. Radja Nainggolan werd iets voorbij het uur naar de kant gehaald.

Géén Lionel Messi bij Barcelona. De Argentijn is nog maar net hersteld van zijn gebroken arm en stond vandaag niet op het wedstrijdblad. Radja Nainggolan was er wél bij. Onze landgenoot speelde een onopvallende partij en hield zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van z’n defensieve taken. In minuut 63 zat zijn wedstrijd erop.

Barça plaatst zich voor achtste finales

Op dat ogenblik stond het nog steeds 0-0, al had Barcelona eerder wel een doelpuntje verdiend. Vooral Luis Suárez was er enkele keren dichtbij. ’t Zag er even naar uit dat er geen goal ging vallen in San Siro. Maar toen viel Malcom in. De Braziliaan stond nog maar nét op het veld wanneer hij met z’n linker de netten deed trillen.

Dan toch een zege voor de Catalanen? Neen. De onvermijdelijke Mauro Icardi maakte er enkele minuten voor affluiten alsnog 1-1 van. En dat was meteen ook de eindstand. Geen vierde zege op rij voor Barcelona in de Champions League, maar de troepen van Ernesto Valverde zijn wel zeker van een ticket voor de achtste finales.