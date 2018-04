Nainggolan: "De finale? Dromen doet geen pijn" GVS

11 april 2018

00u06

Champions League Radja Nainggolan kon na het mirakel geen blijf met zijn vreugde.

"Over de twee matchen bekeken verdienen we het om door te gaan", verklaarde Radja Nainggolan vlak na de wedstrijd aan 'Roma TV' - het televisiestation van de club. "Dit resultaat is de beloning voor twee uitstekende matchen in de kwartfinale. We verprutsten enkele kansen, maar drie goals scoren tegen zo een sterk team doet enorm veel deugd. In de kleedkamers geloofden slechts enkele spelers dat dit kon. Maar de snelle 1-0 gaf ons kracht en deed ons inzien dat het erin zat. We dwongen hen om vanuit de verdediging de lange bal te spelen, dus tactisch zat het perfect in elkaar."

En nu op naar de finale? "We moeten kalm blijven. Er staan nog twee moeilijke matchen op ons te wachten. We moeten hard blijven werken, maar dromen doet ons natuurlijk geen pijn. Iedereen heeft nu begrepen dat het niet makkelijk is om tegen ons te spelen."