Nachtje in hotel Neymar en co? 330 euro TTV/FDZ

08u11 0 Photo News

Nogal uitzonderlijk zal PSG vanavond niet trainen in het Constant Vanden Stockstadion na aankomst op Belgische bodem. Traditioneel houden clubs in de Europese competities één dag voor de wedstrijd een oefensessie op het A-veld waar 's anderendaags op gespeeld wordt, maar dat geldt dus niet voor de Franse topclub. Neymar en co arriveren vanavond om 19 uur in Zaventem en trekken vervolgens meteen naar het Astridpark, waar ze wél het terrein zullen verkennen. Na de persconferentie van coach Unai Emery en de Braziliaanse verdediger Marquinhos trekt de ganse delegatie om 20 uur naar The Hotel in hartje Brussel. Wie vanavond in hetzelfde hotel als Neymar wil overnachten, betaalt ongeveer 330 euro voor een tweepersoonskamer. Inclusief ontbijt.