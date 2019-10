Na Club pakt nu ook meer dan verdienstelijk Genk punt tegen Europese topper Napoli YP/ODBS

02 oktober 2019

20u46 10 KRC Genk GNK GNK 0 einde 0 NAP NAP Napoli Champions League Een puntje tegen Napoli dat gevierd werd als een zege. Genk, nu wel op Champions League-niveau, had het alleen in de openingsfase moeilijk. Maar daarna gaven de Italiaanse sterren afwezig, zodat Genk zelfs flirtte met zijn eerste (thuis)zege ooit op het kampioenenbal.

Foei, Carlo Ancelotti. Terwijl heel Genk uitkeek naar de komst van Dries Mertens, zette de coach de Belgische posterboy doodleuk op de bank. Dat Mertens net in Genk het Napoli-record van Maradona en zijn 115 goals kon evenaren, kon hem worst wezen. Insigne zat zelfs niet op de bank, maar in de tribune. Pas in minuut 58 mocht ‘Diego Armando Mertens’ opdraven. Twee pogingen liet hij noteren. Eerst afgeblokt, erna een fotografenbal voor Coucke. Neen, zeggen dat Napoli er zin in had, doet de waarheid oneer aan. Alleen hun opening was goed. Callejon en Milik viseerden in dezelfde fase paal en deklat, de Poolse spits kopte daarna nog eens op de lat. Daar kwam Genk goed weg.

Gaandeweg gooide Genk het schroom van zich af. Eindelijk. Hrosovsky -een meerwaarde- zag zijn via Cuesta afgeweken schot net naast gaan. Ook Berge zag zijn poging afwijken en Samatta kopte op doel. De Italiaanse goalie Meret verpestte het feestje. Na Salzburg en de erg lauwe competitiestart, ongetwijfeld een avond waar heel Genk zich aan kan optrekken. Ook na de pauze toonde Napoli te weinig om Genk pijn te doen. Zelfs niet na de inbreng van Mertens. De 2-0 twee weken geleden tegen Liverpool indachtig, moest het blijkbaar niet zo nodig. De beste kans viel nog voor de voeten van Hagi. Over. Genk leeft nog in zijn Champions League-poule, maar ook niet meer dan dat. Zeker niet met een dubbele confrontatie tegen Liverpool in het verschiet.

