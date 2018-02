Na 23 minuten in de kwartfinale: Man City maakt terugwedstrijd tegen Basel overbodig Xander Crokaert

13 februari 2018

22u34 1 Champions League Manchester City heeft de terugmatch van de achtste finales Champions League tegen Basel overbodig gemaakt. De Bruyne en co wonnen de heenmatch in het St. Jakob-Park met 0-4. Halverwege de eerste helft vielen er drie treffers, na rust legde Gündogan de eindstand vast.

Vorig weekend bleef Vincent Kompany op de bank tegen Leicester, vandaag verscheen de Rode Duivel –net zoals Kevin De Bruyne- wél aan de aftrap. Tegenstander: FC Basel, de vreemde eend in de bijt in de 1/8ste finales van het kampioenenbal. En toch waren the Citizens vooraf gewaarschuwd. Van de negen duels tegen een Engels team, won Basel er in eigen huis vijf. Meer dan de helft dus. Manchester United, Tottenham, Liverpool en Chelsea, allemaal gingen ze al eens voor de bijl in het St. Jakob-Park.

Maar de troepen van Guardiola waren niet zinnens zich te laten verrassen door de Zwitserse club. Amper twee minuten hadden ze nodig om voor gevaar te zorgen. Ilkay Gündogan kon koppen op een voorzet van Bernardo Silva, doelman Tomas Vaclik moest meteen ingrijpen. ’t Was even schrikken voor de bezoekers toen Dimitri Oberlin niet veel later op doel afstormde, maar de Kameroener wrong de kans vakkundig de nek om.

Nieuwe assist De Bruyne

Zat er dan toch iets in voor de Zwitsers? Neen. Nog voor het kwartier leverde De Bruyne een prima hoekschop, dit keer knikte Gündogan wél raak. Fraaie goal. Slechts enkele minuten later zat City helemaal op rozen. Bernardo Silva maakte z’n eerste treffer in deze Champions League-campagne, al ging de Baselse goalie allesbehalve vrijuit op het schot van de Portugees.

En halverwege de eerste helft was de spanning hélemaal verdwenen. Sergio Agüero knalde het leer knap in de linkerhoek, Vaclik mocht zich al voor de derde keer omdraaien: 0-3. Nadien hield Man City de voet van het gaspedaal – de kwartfinale was toch al binnen. Voor rust liet De Bruyne zich nog één keer opmerken, maar zijn volley verdween maar net over doel.

Meteen na de pauze toonde De Bruyne zich opnieuw. De Rode Duivel nam Vaclik vanop afstand onder vuur, maar zijn schot was te centraal om de Tsjech te vloeren. Ook aan de overkant zowaar een kans. Ederson had een prima parade in huis om de trap van Mohamed Elyounoussi uit z’n doel te houden. Even hoop bij het thuispubliek, maar die verdween al snel. Gündogan kapte zich knap vrij en schilderde z'n tweede van de avond prinsheerlijk in de rechterbovenhoek: 0-4.

Iets voorbij het uur werd De Bruyne naar de kant gehaald, David Silva mocht zo nog een halfuur opdraven. Een halfuur waar Basel op zoek ging naar de eerredder. En die zat er nochtans in. De bedrijvige Oberlin was er meermaals dichtbij, maar de Kameroener miste efficiëntie.

Ook Gündogan liet nog een grote mogelijkheid onbenut. Na knap werk van Agüero had de Duitser de hattrick aan de voet, maar Vaclik voorkwam forfaitcijfers dankzij een geweldige redding. 0-4 dus. 't Wordt een overbodige terugmatch op 7 maart in het Etihad Stadium.