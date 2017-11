MULTILIVE: Tielemans naar de kant, Monaco moet in slotfase vol aan de bak in Istanbul (1-1)

17u01

Winst absolute must voor Monaco

Voor AS Monaco, dat vorig seizoen nog de halve finales bereikte met attractief voetbal, is het vanavond van moeten. Met één schamel puntje bengelen de Monegasken helemaal onderaan in groep G. Besiktas is dan weer dé verrassing. De Turken tellen na drie speeldagen nog steeds het maximum van de punten. Bij winst is Besiktas altijd zeker van een ticket voor de volgende ronde. In een ander scenario hebben de troepen van Senol Günes genoeg aan een punt indien Leipzig het straks haalt van Porto.