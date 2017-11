MULTILIVE: Mertens en co op voorsprong na héérlijke knal Insigne, monsterscore Real Madrid in Cyprus

De groepsfase van de Champions League is toe aan speeldag vijf en ook vanavond staan er alweer enkele aantrekkelijke affiches op het programma. Zo krijgt het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany het bezoek van Feyenoord. De Citizens zijn al zeker van een ticket voor de knock-outfase en de kans is dan ook groot dat Guardiola zijn elftal wat door elkaar zal schudden. In diezelfde groep verschijnen Dries Mertens en Napoli met het mes tussen de tanden aan de aftrap. Enkel met winst tegen het Oekraïnse Shakhtar maken de Italianen nog kans op kwalificatie voor de volgende ronde.



Verder is het onder meer uitkijken naar groep E, waar Simon Mignolet met Liverpool naar Sevilla trekt. De Reds pronken bovenaan in de poule met één puntje meer op de teller dan de Spanjaarden. In groep H staan de Tottenham-Belgen, al zeker van een ticket voor de volgende ronde, voor de kraker op het veld van Borussia Dortmund.



Alle matchen van vanavond op een rij:

GROEP E:

Spartak Moskou - Maribor (1-1)

Sevilla - Liverpool



GROEP F:

Manchester City - Feyenoord

SSC Napoli - Shakhtar Donetsk



GROEP G:

Besiktas - FC Porto (1-1)

Monaco - RB Leizpig



GROEP H:

APOEL Nicosia - Real Madrid

Borussia Dortmund - Tottenham