MULTILIVE: gemaskerde ultra's AS Roma gaan Chelsea-fans met knuppel te lijf

17u30

In ons land zijn vele ogen vanavond gericht op het Parc des Princes, waar Anderlecht te gast is. Er staan echter nog zeven andere affiches op het programma. Zo trekken de Chelsea-Belgen naar het AS Roma van Radja Nainggolan. Een duel tussen het nummer één en twee in groep C. Na de 3-3 in Londen wordt er ook vanavond spektakel verwacht. Nog in die groep verschijnen Carrasco en Atlético Madrid met het mes tussen de tanden aan de aftrap. De Madrilenen geraakten twee weken geleden niet verder dan een troosteloze 0-0 in Azerbeidzjan tegen Qarabag. Straks kunnen de manschappen van oefenmeester Simeone op eigen veld dat debacle enigszins rechtzetten.



Romelu Lukaku, dat de kwalificatie met Manchester United nu al nauwelijks nog kan ontsnappen, ontvangt op Old Trafford het Benfica van Mile Svilar - die mag rekenen op een basisplaats. De Belgen van Olympiakos, het zijn er intussen héél wat, krijgen dan weer het bezoek van het grote FC Barcelona. Messi en zijn ploegmakkers zullen ongetwijfeld in een heksenketel terechtkomen in Athene.



Alle matchen op een rij:

GROEP A:

Manchester United - Benfica

FC Basel - CSKA Moskou



GROEP B:

Celtic - Bayern München

PSG - Anderlecht (HIER te volgen)



GROEP C:

AS Roma - Chelsea

Atlético Madrid - Qarabag



GROEP D:

Olympiakos - Barcelona

Sporting CP - Juventus