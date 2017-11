MULTILIVE CL: Hazard eist alweer hoofdrol op met goal én assist

16u51

Franky Van der Elst: "Afwachten of Carrasco zal spelen"

Franky Van der Elst, analist bij Proximus, is vanavond te gast bij de multilive van Proximus TV. Wij legden ons oor te luister bij de gewezen Rode Duivel en dit is wat hij voor vanavond verwacht.



"Atlético Madrid – AS Roma is zeker iets om naar uit te kijken", klinkt het bij Van der Elst. "Atlético moet absoluut winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Het is voorlopig wel afwachten of er een basisplaats zal zijn voor Carrasco, terwijl Nainggolan ontegensprekelijk zal spelen."



"Atlético blijft een lastige ploeg"

"AS Roma heeft, vooral in de dubbele confrontatie met Chelsea, toch wel kwaliteit getoond", luidt het nog. "Bij Atlético, dat twee keer niet kon winnen van Qarabag, loopt het daarentegen een stuk stroever. De Romeinen zitten dus in een betere flow en het zou wel eens kunnen dat dat vanavond wordt verder gezet. Maar Atlético blijft natuurlijk een lastige ploeg om tegen te spelen. Dat bewijst ook het resultaat van afgelopen weekend, toen ze Real Madrid het scoren belemmerden (0-0). Het is dus een ploeg waar je moeilijk van wint, maar zelf hebben ze dan ook weer moeite om wedstrijden naar zich toe te trekken."