MULTILIVE Champions League: Schrijft Lukaku straks Belgische geschiedenis?

16u30

Alle Engelse clubs groepswinnaar?

Veel staat er niet meer op het spel. Manchester United en Chelsea kunnen zich vandaag verzekeren van groepswinst in respectievelijk Groep A en Groep C. United moet zien dat het met niet meer dan vier goals verliest tegen CSKA Moskou. Onder anderen Matic, Fellaini en Zlatan ontbreken. De Zweedse spits kreeg een kleine weerbots na zijn snelle terugkeer uit blessure. Chelsea is al zeker van de volgende ronde en een punt tegen Atlético Madrid volstaat voor groepswinst. Courtois en Hazard starten normaal, Batshuayi zit op de bank. Atlético - met Carrasco - is zo goed als uitgeschakeld: het moet rekenen op een uitschuiver van Roma tegen Qarabag en bovendien winnen op Stamford Bridge. In Groep D is Barcelona al geplaatst en zo goed als zeker van groepswinst. Juventus of Sporting vervoegt Barça in de tweede ronde. Engeland kan zijn dominantie onderstrepen door voor het eerst vijf groepswinnaars af te leveren. Man City is al zeker, Tottenham zo goed als en ook Liverpool heeft morgen zijn lot in eigen handen.