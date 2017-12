MULTILIVE Champions League: Lukaku maakt 400ste Europese thuistreffer voor Man United, Savic werkt voorzet Hazard in eigen doel

18u50

Neymar eerste speler die in alle zes groepsmatchen scoort?

Zorgt Neymar straks voor een unicum? Het goudhaantje wil de eerste voetballer worden die in alle zes groepsmatchen de weg naar de netten vindt. Cristiano Ronaldo kan dat morgen ook realiseren.



In het verleden waren er wel enkele spelers dichtbij. Met name Alessandro Del Piero en Sergej Rebrov. ‘Ale Jet’ scoorde in 1995/1996 in zijn eerste vijf wedstrijden voor Juventus, maar faalde er dan om in de allerlaatste groepsmatch nog eens het net te doen trillen. Sergej Rebrov overkwam hetzelfde twee jaar later met Dynamo Kiev.



Kaká is trouwens de enige Braziliaan die meer CL-doelpunten maakte dan Neymar. De gewezen middenvelder van AC Milan zit aan 30 treffers op het kampioenenbal, Neymar -net zoals Rivaldo- aan 27.