Mulder over Wolf: “Hij maakt een frisse indruk” Redactie

27 november 2019

21u11

Bron: VTM 0

Racing Genk speelt vanavond een eerste Champions League-wedstrijd onder Hannes Wolf. Voor aanvang van de partij gaven analisten Jan Mulder en Marc Degryse hun mening over de Duitser. “Hij maakt een jonge, frisse indruk”, aldus Jan Mulder. “Maar hij bedierf het daarnet wel even met het woord ‘process’. Daar zijn we een beetje allergisch voor.” Bekijk de volledige analyse in bovenstaande video.