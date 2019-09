Mulder over gigantische kans van Ricca: “Plaats die bal toch met de wreef” Redactie

18 september 2019

20u12 2

Net na het halfuur trapte Ricca op de lat. Geen 1-0. Jan Mulder: “Zoiets zie ik wel vaker in het strafschopgebied. Plaats die bal toch met de wreef in plaats van met dat binnenkantje van de voet. Je moet een keer schieten, niet duwen. Met de wreef kan je de bal laaghouden. Die binnenkant van de voet wordt steeds belangrijker, maar soms verlang ik wel een keer naar de terugkeer van de wreeftrap.”

Babel, Falcao, Feghouli. Analisten Jan Mulder en Marc Degryse zagen voor de match toch wel wat gevaarlijke pionnen bij de Turkse tegenstander . In die mate zelfs dat Mulder na het opsommen van hun kwaliteiten in een geanimeerde discussie beetje bij beetje het grote Real Madrid als een makkelijkere opponent ziet. “Hoe langer we over Galatasaray praten, des te meer ik denk dat we op Real moeten focussen. Daar hebben we veel meer kans tegen. Die heb ik (tegen Levante, red.) zien spelen, dat was niet te best.” Maar voor Marc Degryse is de opdracht van Club Brugge tegen Galatasaray duidelijk: “Dít is de wedstrijd die ze moeten winnen.”