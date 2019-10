Mulder is het niet eens met Heynen: “Genieten? Je bent geen vierdeklasser!” Redactie

24 oktober 2019

“We verliezen wel met 1-4, maar het is gewoon mooi om zo’n wedstrijd tegen Liverpool te spelen”, zei Bryan Heynen na de match tegen de Reds voor de microfoon van VTM Nieuws. Jan Mulder was het daar niet helemaal mee eens. “Je moet toch niet genieten van het baardje van Salah als die langs je loopt”, aldus de Nederlander. “Dit is profvoetbal, op het hoogste niveau. Je bent toch geen vierdeklasser, maar Racing Genk!” Bekijk het interview met Heynen én de reactie van Mulder en Marc Degryse in bovenstaande video.