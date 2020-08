Mulder, geëmotioneerd tijdens bekeruitreiking, en Degryse over CL-zege Bayern: “Verdiende overwinning, PSG zag conditioneel af” XC

23 augustus 2020

23u47

Bron: VTM 2 Champions League Bayern München heeft voor de zesde keer de Champions League gewonnen. De Duitsers rekenden in de finale af met Paris Saint-Germain: 1-0. “Een verdiende overwinning”, klonk het na afloop bij analisten Jan Mulder en Marc Degryse. “PSG zag conditioneel af. Mbappé en Neymar brachten niets in de tweede helft. Ze lieten hun hoofd hangen toen het 1-0 werd.”



Degryse en Mulder over Final 8-format: “Het was een succes”

De UEFA houdt in de toekomst mogelijk vast aan het spelen van één wedstrijd in plaats van twee in de knock-outfase van Europese clubtoernooien. In een interview met persbureau Reuters zei voorzitter Aleksander Ceferin dat de duels in deze opzet vaak aantrekkelijker zijn om naar te kijken. Mulder en Degryse volgen de visie van de UEFA-voorzitter. “Ze hebben van een nadeel een voordeel gemaakt. Dit was een succes.”



Geëmotioneerde Mulder: “Weemoed tijdens bekeruitreiking”

Mooi moment na de bekeruitreiking. Presentator Maarten Breckx zag hoe Mulder tijdens de viering tranen in de ogen kreeg. “Beeldschoon. Ik heb misschien een beetje weemoed, omdat ik zelf nooit de beker met de grote oren in de lucht kon steken.”



