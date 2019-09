Mulder: “Galatasaray was armtierig” - Degryse: “Dit was een uitgelezen kans” Redactie

18 september 2019

Gemiste kans voor Club Brugge, zo vond ook Jan Mulder. “Galatasaray was vrij armtierig. Ik ben het helemaal niet eens met Ruud Vormer dat het een klepper is. Brugge had moeten winnen, zonder echt geweldig te moeten spelen.” Marc Degryse hekelde vooral de inefficiëntie van blauw-zwart. “In de Champions League krijg je niet veel kansen om te winnen als Belgische club. Vanavond was de uitgelezen mogelijkheid, en ze hadden zichzelf met zoveel kansen de zege moeten schenken. Voetbal draait om doelpunten maken. Ik vond Galatasaray ontgoochelend, het was te pakken.”