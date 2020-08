Mulder en Deryse kijken uit naar finale: “Vernieuwing is fijn” Redactie

19 augustus 2020

VTM-analisten Marc Degryse en Jan Mulder hebben zin in een finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. “Het is eens iets anders”, zegt Mulder. “Geen Spanjaarden, geen Engelsen. Een beetje vernieuwing is fijn.” Degryse verwacht een mooie eindstrijd. “Dit zijn twee ploegen die aanvallend proberen te spelen.”

