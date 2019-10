Mulder en Degryse scoorden elk tegen regerende EC1-winnaar, al zat dat niet meer zo vers in het geheugen Redactie

23 oktober 2019

21u35

Bron: VTM Nieuws 0 Champions League Met de komst van Liverpool ontvangt Racing Genk vanavond de regerende winnaar van de Champions League. Het is de twintigste keer dat een Belgische club het in de CL/EC I mag opnemen tegen de titelhouder. Slechts vier keer leverde dat een zege op.

Anderlecht deed het voor het eerst in 1968 door thuis Manchester United te verslaan met 3-1. Jan Mulder en twee keer Pummy Berholtz zorgden voor de goals tegen de sterren van Matt Busby. Die knappe zege bleek wel onvoldoende om door te stoten naar de volgende ronde, omdat paars-wit de heenmatch met 3-0 verloren had op Old Trafford.

In 1991 werd Anderlecht in Groep A ingedeeld met titelverdediger Rode Ster Belgrado. Thuis won het met 3-2. Oliveira, Bosman en MarcDegryse zorgden voor de paars-witte zege.

Tien jaar later flikte Anderlecht het opnieuw, deze keer gingen de Galácticos van Real Madrid voor de bijl. Met die nuance dat Real al geplaatst was voor de volgende ronde. Dindane en Goor scoorden de Brusselse treffers.

De strafste stoot was die van Club Brugge op 22 oktober 2003. Andres Mendoza zorgde toen met een wereldgoal in San Siro tegen titelverdediger AC Milan voor één van de strafste Belgische voetbalstunts uit de 21ste eeuw. Kan Genk daar vanavond een vervolgstuk aan breien?

VTM-presentator Maarten Breckx herinnerde Mulder en Degryse aan hun goals, maar vooral bij Mulder lag die niet echt nog vers in het geheugen. Bekijk het in bovenstaande video!