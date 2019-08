Mulder en Degryse over lotingen van Club en Genk: “Fantastisch. Wat wil je nog meer?” NQ/TLB

29 augustus 2019

19u55 1

Jan Mulder en Marc Degryse zijn vanavond in Leuven, waar ze voor Q2 de oefenmatch tussen de Red Flames en Engeland analyseren. Maar voor de aftrap hadden de Nederlander en de huisanalist van HLN het ook nog even over de Champions League-lotingen van Club Brugge en Racing Genk. Bekijk hieronder wat ze te vertellen hebben.

Degryse en Mulder over de loting van Club:

Degryse en Mulder over de loting van Racing Genk: