Mulder en Degryse over komst van Eden Hazard naar Brugge: “Club moet blij zijn” NQ/TLB

29 augustus 2019

19u55 0

Jan Mulder en Marc Degryse zijn vanavond in Leuven, waar ze voor Q2 de oefenmatch tussen de Red Flames en Engeland analyseren. Maar voor de aftrap hadden de Nederlander en de huisanalist van HLN het ook nog even over de Champions League-loting. “Dit is een fantastische loting. Club moet blij zijn”, aldus Degryse. “PSG en Real, wat wil je nog meer? Beter doen dan de zes punten van vorig jaar wordt natuurlijk heel moeilijk, maar je moet als club wel ambitie tonen. Maar bij de eerste twee eindigen, is niet echt realistisch.”