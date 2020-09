Mulder en Degryse over AA Gent: “De onzekerheid straalt ervan af. Thorup zou nooit ontslagen mogen zijn” ABD

24 september 2020

06u02

Bron: VTM 0 Champions League AA Gent mag de poules van de Champions League zo goed als zeker vergeten na een AA Gent mag de poules van de Champions League zo goed als zeker vergeten na een 1-2 nederlaag tegen Dinamo Kiev. “Gent heeft helemaal niets te zoeken in de Champions League”, was analist Jan Mulder scherp. Marc Degryse trad hem bij: “De onrust zit in die groep.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik zie geen resultaat meer voor AA Gent tegen Kiev. Sterker nog: dat lijkt me wel beter”, analyseerde Jan Mulder. “Zelfs Kiev heeft niets te zoeken in de buurt van ploegen als City of Real. En Gent al helemaal niet. Ze moeten mooi in de Europa League gaan voetballen. Dat is hoog genoeg.”

AA Gent loopt 25 miljoen euro mis als ze zich niet kwalificeren voor de Champions League, merkt Marc Degryse op. Hij moet zijn collega-analist wel gelijk geven. “Zowel Kiev als Gent horen niet thuis in de Champions League. Wat Botaka zelf zegt, klinkt ongeloofwaardig.” De verdediger van AA Gent vertelde na de match dat hij nog steeds “gelooft in de kwalificatie”. Mulder grijnst: “Dat was geen vlammend pleidooi.”

“Het is niet zo dat Kiev open kansen creëerde”, ging Degryse verder. “Ook zij speelden matig. Dat die 1-2 viel, was ongelukkig voor Gent. Alles zat ook wat tegen. De rode kaart van Bezus, het uitvallen van Yaremchuk... Die tweede tegengoal was typisch voor een ploeg die totaal geen vertrouwen heeft.”

En ook coach Wim De Decker straalt geen vertrouwen uit, vindt Mulder. “De onzekerheid straalt ervan af. Voor de rust in de groep had Thorup beter geweest. Hij zou zijn ontslag nooit mogen gekregen hebben. Na twee speeldagen hadden ze nul punten, maar dat is toch geen reden om je trainer de laan uit te sturen? Je maakt een hele chaos van je club. De volgende trainer wordt dan ook na twee weken ontslagen. Ze hadden niet zo snel moeten veranderen.”

Degryse: “Dit kan je niet onderschatten. Twee trainerswissels op korte tijd, de uitspraken van Yaremchuk over Bölöni. De onrust zit in die groep. Ook tegen Rapid Wenen stonden ze de eerste twintig minuten te bibberen op hun benen. Tegen Rapid Wenen! Dat is op een week tijd nog niet drastisch veranderd. Die zeges tegen Wenen en Moeskroen, dat zijn stapjes vooruit. Maar niet genoeg.”

VIDEO: Samenvatting van AA Gent-Dinamo Kiev:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onze chef voetbal ziet hoe AA Gent voor quasi onmogelijke opdracht staat: “Dit had nooit moeten gebeuren” (+)

Vadis Odjidja na nederlaag: “Bepaalde afspraken niet nagekomen bij eerste doelpunt”