Mourinho noemt Ajax ‘naïef’: “Ze bleven maar aanvallen, alsof het tegen Vitesse was” LPB

09 mei 2019

10u58

Bron: anp 0 Champions League Ajax verdient volgens José Mourinho alle lof voor de manier van voetballen. De Portugese coach vindt echter ook dat de Amsterdammers tijdens de return tegen Tottenham te naïef hebben gespeeld.

“Het leek alsof ze tegen pakweg Vitesse in de Nederlandse competitie speelden. Of alsof het gewoon een wedstrijd uit de groepsfase was”, zei Mourinho, die als analist in de studio van beIN Sports zat. “Ajax verdient alle lof en bewondering voor zijn filosofie en manier van spelen. Wij geven ze ook de 'credits' die ze verdienen. Maar voetbal is een sportief gevecht en in gevechten heb je een strategie nodig om speciale wedstrijden te kunnen winnen. Dan moet je soms je filosofie loslaten en daar zelfs tegenin gaan om te winnen.”

Maar dat gebeurde niet: Mourinho zag dat Ajax ook na rust, met een comfortabele 2-0-voorsprong, blééf aanvallen. “Ajax had in de tweede helft zijn zwakheden beter moeten verbergen. Iedereen kent ze, maar daar moet je mee omgaan. Als je op voorsprong staat, is altijd het belangrijkste dat de balans goed is. Dat begint met een verdedigingslijn die in positie is. En dat een bepaald aantal spelers altijd achter de bal blijft. Maar Ajax hield vast aan zijn filosofie. Tottenham veranderde wat dingen, zij gingen heel direct voetballen. Ze hadden wat geluk, de voetbalgoden waren met hen. Maar ze dwongen dat geluk wel af.”

Van Gaal: “Llorente maakte verschil”

Voor Louis van Gaal was het duidelijk waarom Ajax alsnog de finale van de Champions League misliep. “Het inbrengen van Fernando Llorente maakte na de rust het grote verschil”, zei Van Gaal, die met Ajax in 1995 voor de laatste keer de Champions League won, bij Ziggo Sport. “Een lange spits, een perfect aanspeelpunt voorin. De Ligt en Blind werden door hem in verlegenheid gebracht, ook door de aansluitende middenvelders van de Spurs. Dat kon de verdediging van Ajax niet bespelen.”

Volgens Van Gaal miste Ajax in de tweede helft de juiste balans. “Deze nederlaag was helemaal nergens voor nodig. Bij de rust was er met een 2-0-voorsprong niets aan de hand. In de tweede helft nam Tottenham steeds meer risico’s en kwamen er ook steeds meer aanvallers het veld in. Ajax maakte in die fase de verkeerde keuzes in balbezit.”