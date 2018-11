Mourinho jaagt Juve-fans op stang en dat is niet naar de zin van ManU-legende Paul Scholes: “Soms moet je winnen met klasse” MDB

08 november 2018

10u13

Bron: Daily Mail/The Guardian 0 Champions League José Mourinho kon het gisteren niet laten om een prik uit te delen richting de fans van Juventus. Nadat zijn Manchester United in het ultieme slot toch nog met 1-2 won van de Oude Dame richtte de Portugese coach zich met een handgebaar tot de supporters. Iets wat ex-speler Paul Scholes niet meteen wist te appreciëren.

Met Marouane Fellaini als een van de redders in nood. Manchester United stevende af op een nederlaag na de fantastische treffer van Cristiano Ronaldo, maar met ‘Big Fella’ als invaller tussen de lijnen draaiden de Mancunians de rollen alsnog om. Het venijn zat hem in de staart met doelpunten in de 86ste en 90ste minuut. José Mourinho haalde dus zijn gram. Als voormalig coach van Inter werd de trainer in Turijn niet bepaald met open armen ontvangen. Nadat hij na het laatste fluitsignaal de hand van Juve-coach Massimiliano Allegri had geschud, stapte ‘The Special One’ dan ook nog even het veld op om de fans uit te dagen. Hand achter het oor.

The next great Gif 😂#Mourinho pic.twitter.com/vky0YKgkF9 🎓متابع . .(@ holdneman3000) link

Leonardo Bonucci kon het gebaar maar matig appreciëren en ging net als Paulo Dybala verhaal halen. De nederlaag in het ultieme slot was al moeilijk genoeg om te verteren voor de Bianconeri. “Ik werd 90 minuten lang beledigd”, vertelde Mourinho achteraf. “Ik doe mijn werk en niets meer. Op het einde heb ik niemand beledigd. Ik maakte gewoon een gebaar dat ik hen luider wou horen. Ik zou het niet opnieuw doen, maar ik kwam naar hier als een professional die zijn werk doet en mensen beledigden mijn familie. Daarom heb ik zo gereageerd. Ik wil er niet aan denken.”

Niet alleen Bonucci kon de actie maar matig appreciëren. Ook Paul Scholes vond het niet meteen kunnen. “Dit gebeurt overal waar hij gaat”, vertelde de levende ManU-legende. “Soms moet je winnen met een beetje klasse en de hand van de trainer schudden. Ik denk niet dat het nodig was, maar het is gewoon hoe hij is.” In de heenwedstrijd op Old Trafford stak José Mourinho ook al drie vingers in de lucht. Daarmee verwees hij naar de ‘triplete’ (titel, beker en Champions League) die hij met Inter pakte in 2010. Toen en nog steeds een flinke doorn in het oog van de Juve-fans.

Niet Mourinho, maar wel Cristiano Ronaldo was bijna ‘talk of the town’. ‘CR7' maakte zijn eerste doelpunt voor Juventus op het kampioenenbal (een pareltje), maar droop wel met lege handen af. “Ik ben blij met mijn doelpunt, maar ook teleurgesteld”, vertelde de Portugees nadien. “We hadden de wedstrijd makkelijk moeten winnen. Met drie of vier doelpunten. Naar mijn mening deed Manchester niet zo veel. Ze creëerden twee kansen, stilstaande fases. Ik ken de Engelse teams. Ze zijn altijd op zoek naar de stilstaande fases. Maar we zullen leren uit onze fouten, we staan nog altijd op kop in onze groep.” Geen leugen van Cristiano Ronaldo, want Juventus prijkt met negen punten inderdaad op kop in groep H. Al sluipt Manchester United met zeven stuks nu wel wat dichter bij.

MOURINHO: – Ask the FA, they will translate for you. pic.twitter.com/6CqxAfOr3b Viasport Fotball(@ ViasportFotball) link