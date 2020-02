Mourinho ergert zich aan journalist na nederlaag tegen Leipzig: “Goede vraag, vriend” XC

20 februari 2020

08u44

Bron: AP/ANP 0 Champions League Tottenham verloor gisteravond voor eigen publiek het eerste duel met RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League (0-1). Spurs-coach José Mourinho nam na afloop zijn spelersgroep in bescherming, daarnaast ergerde hij zich aan een vraag van een journalist.

“Was Tottenham slecht? Of was Leipzig goed?” De vraag van een journalist schoot bij Mourinho in het verkeerde keelgat. “U denkt dat we slecht waren?”, reageerde de Portugees. “Volgens het resultaat hebben jullie thuis verloren.” ‘The Special One’ weigerde commentaar te geven en richtte zich na afloop van de persconferentie tot de journalist. “Goede vraag, vriend", klonk het ironisch.

Mourinho gaf voordien aan dat hij de nabije toekomst somber inziet. Goalgetters Harry Kane en Son Heung-min liggen in de lappenmand, Tottenham heeft dan ook nog een een druk programma. "Wat mij betreft mag het nu al 1 juli zijn", zei Mourinho, doelend op het einde van het seizoen. "We zitten in een lastige situatie, ik maak me zorgen over de rest van het seizoen. Maar we moeten doorvechten."

Tottenham stond vorig seizoen in de finale van de Champions League, nu dreigt een uitschakeling in de achtste finales. "Het staat 1-0, niet 10-0. Het ligt nog helemaal open, zo simpel is het", aldus Mourinho, die zijn spelersgroep in bescherming nam.

"Ik ben trots op de spelers, maar deze situatie baart me wel zorgen. Lucas Moura, Steven Bergwijn en Giovani Lo Celso waren helemaal leeg na de wedstrijd. Erik Lamela speelde de laatste 20 minuten zonder dat hij met de groep getraind had. We hebben echt een probleem. Het is alsof je naar de oorlog gaat met een geweer zonder kogels.”

“We zullen ons systeem moeten aanpassen aan de spelers die we nog over hebben. Als het om nog één wedstrijd zou gaan, zou ik zeggen: geen probleem. Maar we hebben nog heel wat duels in de FA Cup en Premier League te gaan. Ik kan iedereen wel verzekeren dat we in de return tegen Leipzig alles zullen geven."

