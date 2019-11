Mourinho bedankt ballenjongen na spectaculaire comeback Spurs: “Dat ventje was briljant” LPB / KTH

27 november 2019

27 november 2019

Een knuffel voor een ijverige ballenjongen. Graag had José Mourinho het knaapje dat Tottenham mee aan de 2-2 hielp uitgenodigd in de kleedkamer, maar hij vond hem niet meer. The Special One op zijn charmantst. Ballenjongens hebben altijd deel uitgemaakt van zijn strategie.

Met dank aan de ballenjongen. José Mourinho liet na de spectaculaire comeback van Tottenham tegen Olympiakos (4-2) niet na een ‘figurant’ in de hulde te betrekken. De 2-2 van Harry Kane kwam er immers na een alerte tussenkomst van een ballenjongen. Die gooide de bal vliegensvlug naar Aurier, die met een inworp Moura de diepte instuurde. Seconden later maakte Kane gelijk. Het sein voor Mourinho om de ballenjongen uitvoerig te bedanken met een handshake en een knuffel.

“Ik hou van slimme ballenjongens, zoals ik er zelf van mijn tiende tot mijn zestiende ook één was”, aldus Mourinho na de wedstrijd. “Ik was echt een briljante ballenjongen. En dat ventje was ook briljant. Hij las de wedstrijd en zat niet naar de tribunes te kijken. Hij snapte het en gaf een belangrijke assist. Het was een belangrijk moment voor hem, dit zal hij nooit meer vergeten. Ik wilde hem na de wedstrijd uitnodigen in onze kleedkamer om de overwinning met ons te vieren. Spijtig genoeg was hij al vertrokken.”

Ballenjongens hebben altijd deel uitgemaakt van de strategie van Mourinho. Toen hij nog trainer van Chelsea was las hij Op Crystal Palace een knaapje ooit op vriendelijke manier de levieten. Hij holde uit zijn technische zone om te voorkomen dat Cesar Azpilicueta de ballenjongen te lijf ging. Met regelmaat klaagde hij er ook over.

Mason Mount, momenteel smaakmaker bij Chelsea, vertelde onlangs een grappige anekdote. Hij was als kind ballenjongen bij de eerste ploeg. “Als we op voorsprong stonden in de Champions League dan zou Mourinho ons aanmanen op de bal niet zo snel terug te gooien.”