Mourinho bedankt ballenjongen na spectaculaire comeback Spurs: “Dat ventje was briljant”

27 november 2019

Met dank aan de ballenjongen. José Mourinho liet na de spectaculaire comeback van Tottenham tegen Olympiakos (4-2) niet na een ‘figurant’ in de hulde te betrekken. De 2-2 van Harry Kane kwam er immers na een alerte tussenkomst van een ballenjongen. Die gooide de bal vliegensvlug naar Aurier, die met een inworp Moura de diepte instuurde. Seconden later maakte Kane gelijk. Het sein voor Mourinho om de ballenjongen uitvoerig te bedanken met een handshake en een knuffel.

“Ik hou van slimme ballenjongens, zoals ik er zelf van mijn tiende tot mijn zestiende ook één was”, aldus Mourinho na de wedstrijd. “Ik was echt een briljante ballenjongen. En dat ventje was ook briljant. Hij las de wedstrijd en zat niet naar de tribunes te kijken. Hij snapte het en gaf een belangrijke assist. Het was een belangrijk moment voor hem, dit zal hij nooit meer vergeten. Ik wilde hem na de wedstrijd uitnodigen in onze kleedkamer om de overwinning met ons te vieren. Spijtig genoeg was hij al vertrokken.”