Moest goal van Icardi niet afgekeurd worden? “Je zou denken dat dit offside is” Redactie

06 november 2019

22u12 1

Mauro Icardi bracht Paris Saint-Germain op voorsprong tegen Club Brugge. Maar moest de treffer van de Argentijn wel goedgekeurd worden? Icardi leek immers nipt buitenspel te staan toen de bal voor doel werd gebracht, zo is te zien op een buitenspellijn die Q2 trok. De officiële buitenspellijn die de VAR gebruikte, werd (nog) niet gedeeld.

“Als ik het zo zie, denk ik dat het buitenspel is”, zei Marc Degryse tijdens de rust. “Op dit beeld staat hij met zijn hoofd en zijn schouder voorbij de lijn. Je zou op dit beeld denken dat het offside is. Maar het is dit seizoen wel al gebeurd dat de UEFA twintig minuten later met een andere lijn komt.”