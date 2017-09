Moeizame overwinning voor het Roma van aanvoerder Nainggolan op bezoek bij Qarabag 20u08

Bron: Belga 0 EPA Champions League AS Roma is vandaag met 1-2 gaan winnen op bezoek bij het Azerbeidzjaanse Qarabag op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League. Radja Nainggolan speelde de volledige wedstrijd als aanvoerder van de Romeinen.

Qarabag wordt gezien als het zwakke broertje in groep C en in de beginfase bleek ook meteen waarom. Na zeven minuten was het Kostas Manolas die de score opende voor de Italianen na mistasten van doelman Ibrahim Sehic op een hoekschop. De 0-2 volgde al snel toen Edin Dzeko acht minuten later een assist van Stephan El Shaarawy op knappe wijze wist te verzilveren. Qarabag leek op weg naar een afstraffing, maar in de 29e minuut zorgde Pedro Henrique verrassend voor de aansluitingstreffer. Die betekende meteen ook het allereerste doelpunt van een Azerbeidzjaanse club in de groepsfase van de Champions League. Roma kon zijn niveau van het openingskwartier niet meer terugvinden en mocht vlak voor tijd nog tevreden zijn dat de gelijkmaker van Qarabag net naast het doel viel.



Roma start zo met een vier op zes aan het kampioenenbal en staat voorlopig aan de leiding van groep C. Qarabag staat laatste met nul punten. Chelsea (drie punten) en Atlético Madrid (één punt) spelen vanavond nog tegen elkaar om 20u45 in het gloednieuwe Wanda Metropolitanostadion in Madrid. Thibaut Courtois en Eden Hazard beginnen in de basis bij de Engelse landskampioen, Michy Batshuayi start op de bank. Bij Atlético rekent coach Diego Simeone op Yannick Carrasco van bij de aftrap.

