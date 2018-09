Miljoenenaankoop Rezaei niet in selectie van Club voor match tegen Dortmund, Dennis wel van de partij TLB

17 september 2018

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Club Brugge kan morgenavond niet rekenen op miljoenenaankoop Kaveh Rezaei tegen Borussia Dortmund. De aanvaller trainde vandaag niet mee met Club en ontbreekt nu ook in de selectie van blauw-zwart. Emmanuel Dennis, die de match tegen Lokeren afgelopen weekend miste, is wel van de partij.

Rezaei sukkelt al sinds de start van het seizoen met de knie en moet daardoor forfait geven voor het eerste Champions League-duel. Daardoor krijgt Jelle Vossen wellicht zijn kans in de spits, naast Wesley. Ook voor youngster Openda, die nog voor Vossen inviel tegen Lokeren, is er een plaatsje in de selectie.

De selectie voor #CLUBVB is bekend! #UCL



MEER | https://t.co/hXuHdrqegQ pic.twitter.com/GYqXxj0Xf7 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Alle namen in de Brugse kern:

Doelmannen: Horvath, Letica en Gabriel

Verdedigers: Denswil, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele en Cools

Middenvelders: Amrabat, Rits, Vormer, Vanaken, Schrijvers en Vlietinck

Aanvallers: Diatta, Danjuma, Dennis, Openda, Wesley en Vossen.