Mignolet: “Wat als ik in doel stond? Dat is praat achteraf” XC

27 mei 2018

11u03

Bron: Stadion 3 Champions League Loris Karius was in de Champions League-finale de schlemiel van de avond. De Duitse goalie, die bij Liverpool de voorkeur krijgt op Simon Mignolet, lag met twee monumentale flaters aan de basis van de Real-zege. “Zoiets kan elke doelman overkomen”, aldus Mignolet.

Real Madrid veroverde in Kiev voor de derde keer op rij de beker met de grote oren. Met dank aan Karius, die tweemaal gigantisch in de fout ging. “Je wilt niet dat een finale zo beslist wordt. Dat is spijtig voor hem”, klinkt het bij Mignolet. “Ik heb direct na de wedstrijd tegen Karius gezegd: ‘Er is een reden waarom je in de finale staat. Dat moet je ook onthouden.’”

“Natuurlijk kan je meteen na afloop weinig tegen hem zeggen. Ik heb zelf vaak genoeg in zo’n situatie gezeten, dan is het heel erg moeilijk om getroost te worden", vertelt 'Big Si'. "Wat als ik in doel stond? Dat is praat achteraf. Zoiets kan elke doelman overkomen. Hoe dan ook: dit wens je niemand toe.”

📺@SMignolet had na de wedstrijd troostende woorden over voor Loris Karius. "Dit wens je niemand toe. En of dit niet was gebeurd als ik in de goal had gestaan? Dat is praat achteraf" #UCLfinal



Bekijk meer: https://t.co/CyhQouPGpY pic.twitter.com/XqJBl3jKHH Stadion(@ VTMStadion) link