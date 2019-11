Mignolet: “Tikkeltje ervaring ontbrak om door te stoten naar volgende ronde” - Diatta: “Een droom om te scoren” Redactie

27 november 2019

00u08 1 Champions League Een gelijkspel dat voelt als een overwinning. In de slotminuut schoot Diatta de 1-1 tegen de netten tegen Galatasaray. Club ging uit zijn dak. Bekijk hieronder de reacties van Mignolet, Vanaken, Diatta en Mata.

Mignolet: “Hier hadden we meer kunnen uithalen”

Vanaken: “Die rode kaarten? Dom, maar opluchting was wel heel groot”

Diatta: “Droom om in Champions League te scoren”

Krépin Diatta scoorde in de slotminuut de 1-1 en pakte daarna zijn tweede gele kaart tijdens zijn viering. “Het is een droom om te scoren in de Champions League, daar bedank ik God voor. Het was altijd een groot doel van mij om in deze competitie een kans te krijgen. De Champions League ligt me sinds mijn jeugd na aan het hart. We zijn mentaal een sterk team. Dit punt zet ons goed op weg naar de Europa League-kwalificatie. Ik wilde er alles aan doen om beslissend te zijn. Mijn schot was een ingeving van het moment. Mijn tweede gele kaart? Ik wist dat die eraan kwam toen ik mijn truitje uitdeed.”

Clinton Mata: “Het was oorlog. Een knokwedstrijd”

Ook Clinton Mata kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij tijdens het vieren van de 1-1 de cornervlag aan flarden trapte. “Dit gelijkspel is een opluchting”, reageerde hij. “Dit was oorlog, hé. Een échte mannenwedstrijd. En we hebben getoond dat we er staan. Het was misschien niet onze beste wedstrijd, maar er waren die omstandigheden... Galatasaray speelde geen voetbal. Tijdrekken, snel gaan liggen. Dat is niet onze manier van spelen. Die tweede gele kaart? Da’s mijn fout. Het waren de emoties, maar voor mij is dat geen gele kaart.”