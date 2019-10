Mignolet: “Staan weer met voeten op de grond” - Vanaken: “Te zware uitslag” AB

22 oktober 2019

23u16

Bron: Proximus 1 Champions League Zware nederlaag voor Club Brugge. Hans Vanaken en Simon Mignolet reageerden ontgoocheld na de wedstrijd. “Maar we gaan de positieve dingen onthouden.”

Vanaken: “Te zware uitslag”

“We hebben de eerste helft goed mee gedaan”, vond Hans Vanaken. “We hadden controle en zetten PSG hoog onder druk. Dat lukte goed. Alleen bij de tegengoal en kans van Di Maria niet. (zucht) Het ontbrak ons aan de laatste pass. Altijd net niet. Na rust heeft PSG iemand als Mbappé die het verschil maakt, we liepen te veel achter de bal. Zij hebben enorme kwaliteiten om alles af te maken. Mbappé is één van de beste voetballers ter wereld. Over de hele wedstrijd was dit wel een te zware uitslag. We gaan de positieve dingen onthouden. Op naar zondag.”

Simon Mignolet: “Weer met voeten op de grond”

“Zure nederlaag”, zuchtte doelman Simon Mignolet. “Wel positief waren de 60 minuten waarin we goed hebben meegespeeld en de betere ploeg waren in balbezit. Het was moeilijk na de vroege achterstand. We speelden nochtans goed, alleen slaagden we er niet in te scoren. Dat we er dan nog vier tegen krijgen, gebeurt in een normale match niet. We speelden goed mee, maar creëerden te weinig kansen om PSG aan het wankelen te krijgen. Met de inbreng van Mbappé kon PSG het verschil maken. En zeggen dat Cavani niet eens speelde niet eens. We hadden gehoopt op een goed resultaat. Maar goed, nu staan we weer met beide voeten op de grond. Dat kan positief zijn met de match van Standard komende zondag.”