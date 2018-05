Mignolet: "Kiev, hier komen de machtige Reds" - Klopp: "Wat een CL-seizoen van Liverpool!" YP

02 mei 2018

23u16

Bron: ANP 0 We’re never gonna stop! 🎶 Kiev, here come the mighty Reds! 🔴 #YNWA #LFC #UCL #oneteam #inittowinit Een foto die is geplaatst door null (@22mignolet22) op 02 mei 2018 om 23:15 CEST

Niet Radja Nainggolan, wel Simon Mignolet mag straks naar Kiev om er (behoudens mirakels of blessures als bankzitter) de finale te betwisten tegen Real Madrid. Na afloop van de wedstrijd gooide hij dan ook al snel een beeld op Instagram waarvan de vreugde in de kleedkamer bij de 'Reds' duidelijk vanaf spat. "Nooit zullen we stoppen! Kiev, hier komen de machtige Reds!", schreef de invallersdoelman.

Klopp: "Wat een CL-seizoen van Liverpool!"

Liverpool-coach Jürgen Klopp staat na 2013 voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van de Champions League. Daarin wacht Real Madrid.

"De wedstrijd vandaag was waanzinnig intens", zei Klopp bij Sky. "We hebben een buitengewoon Champions League-seizoen gespeeld. Vandaag hadden we wat geluk nodig. Het spel kan en moet beter, maar vandaag is alles goed", stelde de Duitser, die voor de tweede keer in de eindstrijd van het kampioenenbal staat. In 2013 verloor zijn Borussia Dortmund met 1-2 van Bayern München op Wembley.

Vorig jaar was hij met een "goede vriend" in Cardiff nog aandachtig toeschouwer bij de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus (4-1). Virgil van Dijk, de Nederlandse verdediger van de 'Reds' is op 26 mei in Kiev met Liverpool nu zelf van de partij in de eindstrijd, met opnieuw de titelhouder uit Spanje als andere finalist. "Ja, het kan snel gaan", glunderde de aanvoerder van Oranje na de verloren return bij AS Roma (4-2).

"We gaan naar Kiev voor de finale tegen Real Madrid. Dat is toch geweldig? Dat wordt een mooie pot voetbal. Ik heb er nu al zin in, maar laten we eerst onszelf in de Premier League gewoon nog kwalificeren voor de Champions League."

Van Dijk bekende dat Liverpool, na de royale thuiszege op AS Roma (5-2), geen beste wedstrijd had gespeeld. "Het was een aparte wedstrijd. Heel lastig om te spelen, ook door het fanatieke thuispubliek. In de slotfase werd het zelfs nog even spannend. Dit is onze eerste nederlaag dit seizoen in de Champions League, maar eerlijk gezegd maakt me dat geen moer uit."

Georginio Wijnaldum kwam voor de eerste keer tot scoren op het kampioenenbal. "Nee, echt ingedaald is het nog niet", liet hij bij Ziggo Sport vrolijk weten. "Het was inderdaad mijn eerste goal in de Champions League en nog een belangrijke treffer ook", doelde hij op de 1-2 die hij voor zijn rekening nam.

"Roma liep er zeker niet verloren bij'', gaf Wijnaldum toe. "Die ploeg had natuurlijk vertrouwen doordat ze Barcelona in de kwartfinales voor eigen publiek hadden uitgeschakeld met een overwinning van 3-0. Die 1-2 van mij gaf ons weer vertrouwen, maar het werd daarna nog moeilijk genoeg. Roma kwam toch nog drie keer tot scoren en als dat eerder in de wedstrijd was gebeurd, hadden we het nog heel zwaar gekregen. Maar het maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt."