Mignolet: “Als je een punt in Real wint, dan mag je trots zijn” DMM

01 oktober 2019

21u25

Bron: VTM 4 Club Brugge Ook Simon Mignolet reageerde meteen na de wedstrijd. Het sluitstuk wou vooral de sterke prestatie onthouden. Per slot van rekening strandde Club op een zucht van een stunt. “We moeten positief zijn. Als je een punt wint in Real, dan mag je terecht trots zijn”, wist Mignolet.

“Natuurlijk hoop je op drie punten als je aan de rust leidt met 0-2. Al wist ik uit ervaring ook wel dat als de aansluitingstreffer vroeg viel in de tweede helft, het moeilijk zou worden. Toch bleven we rustig. We bleven proberen en hadden een derde goal kunnen maken. Elk punt hier, is een punt gewonnen.”

“Een gelijkspel is een terechte uitslag, zeker met de hoeveelheid kansen die zij creëeren. We mogen fier zijn op deze wedstrijd. Iedereen verklaarde ons een beetje zot toen we na Galatasaray zeiden dat er iets in Madrid te rapen viel. We hebben in onze eerste twee matchen getoond dat we terecht in de Champions League staan. Er zat telkens meer dan één punt in. Daar mogen we ons aan optrekken.”

“Of ik weet wat er met Courtois is gebeurd? Neen, ik heb nog niets meegekregen. Hopelijk is het niet al te erg. Ik hoop hem straks even na de match te zien.”