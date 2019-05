Exclusief voor abonnees Michel D’Hooghe mengt zich in discussie om hoofdblessure Vertonghen Kristof Terreur in Engeland

02 mei 2019

12u12

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League De discussie is opnieuw gelanceerd. Officieel is er bij Jan Vertonghen (32) geen hersenschudding vastgesteld en ook de neus blijkt niet gebroken. Toch vragen dokters en verenigingen rond hersenletsels zich af waarom ze hem weer het veld op lieten: “Onverantwoord.” Ook Michel D’Hooghe, hoofd van de medische commissie van de FIFA, mengt zich intussen in de discussie over Vertonghen.

Alsof er weinig was gebeurd. Post-matchmaaltijd in de hand en geflankeerd door communicatiemanager Jonny Davies wandelde Vertonghen dinsdagavond door de catacomben. Ex-ploegmaat Klaas-Jan Huntelaar kreeg een stevige knuffel. Alleen aan de neus viel te merken dat hij twee uur eerder verschrikkelijk was gebotst met ploegmaat Toby Alderweireld: een pleister om de gapende open wonde te dichten. Dat was alles. Bijstanders stelde Vertonghen ook gerust: “Geen hersenschudding, niks gebroken. Ik voelde mij alleen wat slapjes.”

