Meunier: “Of dit mijn match van het jaar is? (lacht) Dat wordt de finale van de Champions League!” JBE

21 oktober 2019

19u25

Bron: VTM NIEUWS 1

Thomas Meunier, morgen met PSG in de Champions League tegen ‘zijn’ Club, kent zijn weg nog in Jan Breydel, nadat hij er tussen 2011 en 2016 potten brak. Of dit zijn match van het jaar wordt? “Neen, dat wordt de finale van de Champions League (lacht). Ach, wij moeten winnen om eerste te blijven in onze poule. En Brugge blijft Brugge: op het veld zijn we geen vrienden meer.”

LEES OOK. PSG-sterren maken kennis met Jan Breydel: “Voor Mbappé en Cavani is het nog te vroeg voor hele match”