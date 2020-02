Meunier kritisch: “We waren niet echt fris, we moeten nu doen wat een profvoetballer hoort te doen” DMM

23u24 0 Champions League Een gele kaart in de 87ste minuut, dat betekent dat Thomas Meunier er niet bij is voor PSG in de return tegen Dortmund. De Rode Duivel vond na de verloren heenmatch dat z’n ploeg niet echt scherp stond te voetballen. “Dat is onze eigen fout.”

Of hij bepaalde ploegmaats viseerde - lees het feestje van Neymar -, is niet duidelijk, maar Thomas Meunier zei na de match tegen Dortmund gewoon waar het op stond. “Het was een moeilijke en intense wedstrijd voor ons. We hadden misschien een gelijkspel verdiend, maar Dortmund was echt goed. We begonnen niet zo scherp aan de wedstrijd. Het was een match die vooral in de eerste helft fysiek veel vroeg van ons”, aldus de Rode Duivel in een eerste reactie.

“We hadden niet zo veel kansen en dat was onze fout. We kwamen moeilijk in het ritme. Je kan zien dat we vermoeid zijn. We speelden al veel matchen, maar we moeten onze focus houden. Op vlak van voeding en rust doen wat een profvoetballer hoort te doen. Dan zien we wel met het oog op de volgende ronde, maar ik ben nog hoopvol.”