Met Juventus ben je zelden klaar: Spurs in vier minuten tegen de touwen

07 maart 2018

23u04

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League Met Juventus ben je zelden klaar. Alle complimenten, twee belangrijke uitgoals en een 1-0-ruststand ten spijt marcheerden de Spurs uit de Champions League. Gestuit op elf lepe Italianen, een gouden dubbele wissel en de eigen mentale broosheid. In vier minuten tegen de touwen.

Handen gingen naar de knieën. Een minuut bleef Jan Vertonghen op het gras van Wembley voorovergebogen staan. Als eerste droop hij af. Het hoofd naar beneden, recht de kleedkamer in. Bittere ontgoocheling. Weer een vroege Europese uitschakeling voor Tottenham – de focus kan nu op de FA Cup, de enige trofee nog in zicht. Tottenham sneuvelde opnieuw in een match waar de druk op de ketel zat. Zou het in het DNA zitten - Spursy? "Het is de historie van Tottenham", zei Giorgio Chiellini. "Ze creëren altijd zoveel kansen, maar op 't eind gebeurt er toch altijd iets. Wij geloven in die geschiedenis." Brutaler kan een analyse niet zijn. Ook al legen vreugde en verdriet in Londen erg dicht bij mekaar. De laatste hoop op verlengingen sneuvelde in de slotminuut op de paal. Een knik van Harry Kane uit offsidepositie. Over en uit. De eerste van vijf Engelse clubs zwaaide de witte vlag. Diegene met een voorgeschiedenis.

