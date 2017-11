Met een nooddefensie in de oefeninterlands? Alderweireld moet passen met scheurtje in hamstrings Kristof Terreur in Engeland

13u00

Toby Alderweireld greep naar de hamstrings en kon niet meer verder.

Roberto Martínez, aanwezig op Wembley, zag het vanop de eerste rij gebeuren. Toby Alderweireld liep tegen Real Madrid een hamstringblessure op. In een sprint schoot er iets in de bil. Het handje ging omhoog: hij wist meteen dat hij niet verder kon. Een scan de komende dagen zal uitwijzen hoelang hij aan de kant staat. “Ik voelde meteen dat het ernstig was", vertelde Alderweireld aan onze man in Engeland. "Een scan moet de ernst bepalen, maar ik voel een scheurtje. ‘T Is zuur. Ik vrees dat ik een paar weken aan de kant sta. De Rode Duivels halen lijkt me erg moeilijk.”

De spoeling achterin bij de nationale ploeg wordt zo erg dun. Vincent Kompany (kuit) past eveneens. Guardiola verwacht hem ten vroegste na de interlandperiode terug. Thomas Vermaelen, die bij Barcelona amper speelt, sukkelde de voorbije dagen met de heup. Martínez raadde hem aan in januari uit te kijken naar een andere club. Hij wordt gelinkt aan onder meer Inter. Kabasele, Ciman en Boyata hebben geen kwaaltjes. Bjorn Engels, op dreef bij Olympiakos, hoopt op een kans. Ontbreken sowieso ook tegen Japan en Mexico: Marouane Fellaini en Christian Benteke (beiden mediale band knie). Carrasco heeft ook last van de knie.

Roberto Martínez maakt morgen zijn selectie bekend.

