Met deze verwachte basiself hoopt Mazzu het Genkse vuur weer aan te wakkeren in Liverpool KDZ/SJH

05 november 2019

Slaagt Felice Mazzu er op Anfield in het vuur weer aan te wakkeren in zijn elftal of volgt de volledige implosie? De coach heeft zijn volledige kern opgetrommeld voor de trip naar Liverpool. Dat betekent dat ook de geblesseerde Jere Uronen de verplaatsing naar Anfield maakt. De Finse linksachter kampt met een enkelblessure en staat een aantal weken aan de kant. “Deze wedstrijd is een beloning voor de hele club. Ik vind het logisch dat iedereen erbij is, ook de jongens die jammer genoeg geblesseerd zijn.” Uronen verscheen wel op het veld en trainde individueel.

GENK: Coucke – Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre - Berge, Heynen – Ito, Hagi, Bongonda – Samatta.

Invallers: Vandevoordt, Cuesta, Wouters, Hrosovsky, Ndongala, Piotrowski, Paintsil, Onuachu, Odey.

Geblesseerd: Uronen, Vukovic.

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Milner – Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain – Origi, Firmino, Mané.

Invallers: Adrian, Lovren, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Lallana, Salah.

Geblesseerd: Matip, Shaqiri en Clyne.

Scheidsrechter: Ivan Kruzliak (Slk).