Met deze speciale houding voorkwam topdoelman (die zelfmoord pleegde) dat bal door benen ging zoals bij Courtois Mike De Beck

15 maart 2018

17u23

Bron: Robert Enke, Een al te kort leven 0 Champions League "De ruimte tussen mijn benen is mijn zwakke punt." Thibaut Courtois was gisteren rechtuit nadat hij net twee ballen, die van de voet van Messi vertrokken, door zijn benen zag gaan. Maar er bestaat een oplossing voor. Voormalig topdoelman Robert Enke (die in 2009 na een depressie zelfmoord pleegde) kwam jaren geleden al op de proppen met een opvallende houding om te voorkomen dat het leer niet door de benen van de doelman zou gaan.

Het gebeurt o zo vaak. De spits stormt op de doelman af waarop die zich breed maakt. Net daardoor ontstaat er enorm veel ruimte tussen de benen van het sluitstuk. En daar profiteert de aanvaller maar al te vaak van. Robert Enke, voormalig doelman van onder meer Borussia Mönchengladbach, Benfica, Barcelona en Hannover 96 had echter een speciaal trucje om de bal alsnog te keren in zo'n situatie.

"Geen andere doelman beheerste deze houding"

In het boek 'Robert Enke, Ein allzu kurzes Leben (een al te kort leven)' spitten de schrijver Ronald Reng en José Moreira (de collega van Enke bij Benfica) de houding helemaal uit. De Duitse journalist Reng deed het uit de doeken aan de hand van zijn bezoek aan Moreira. "Hij gaat op zijn hurken, bijna in spagaat, het rechterbeen uitgestrekt, de linkerknie gebogen, het bovenlichaam kaarsrecht, de armen gespreid, alle tien vingers gespreid. 'Zo stond Robert in een-op-eensituaties wanneer een aanvaller voor hem opdook', Moreira's stem is nu hoog en luid van enthousiasme. 'Hij maakte zich zo breed en hij was zo beweeglijk en snel. Hij kon deze positie vanuit het niets innemen en meteen weer uit zijn spagaat springen. Geen andere doelman beheerste deze houding.'"

Robert Enke was wel iets kleiner dan Thibaut Courtois waardoor de Duitser lager tegen de grond zat. Enke was 1,86 m terwijl Courtois met 1,m99 dicht bij de dubbele meter zit.

Enke speelde bij heel wat topclubs, maar zijn leven kende ook enkele diepe dalen. De Duitse topdoelman kampte jarenlang met zware depressies. Iets wat hij lang voor de voetbalwereld verborgen hield. Op 10 november 2009 pleegde de doelman zelfmoord door zich voor een trein te werpen. Enke had een vrouw en had ook een dochter geadopteerd. Dat nadat hij zijn tweejarige dochter Lara verloor aan een ongeneeslijke ziekte.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.